بوتين ورحمان يتبادلان الآراء حول آخر المستجدات في أفغانستان

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الطاجستاني إمام علي رحمان آخر مستجدات القضايا الإقليمية وتزايد الأنشطة الإرهابية في أفغانستان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الرئاسة الروسية قولها في بيان اليوم “إن بوتين ورحمان تبادلا خلال مكالمة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الطاجيكي الآراء بشأن مستجدات الوضع حول أفغانستان وازدياد أنشطة الجماعات الإرهابية على أراضيها مؤخراً”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أن الجهات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون الناشط بغية ضمان الأمن عند الحدود الطاجيكية الأفغانية.

كما بحث الجانبان وفقاً للبيان مسائل متعلقة بالتنسيق ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وخصوصاً في ظل قمة المنظمة المزمع عقدها في موسكو الاثنين القادم.