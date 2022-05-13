اختتام المرحلة الرابعة من بطولة الجامعات للسباقات الإلكترونية والكارتينغ

دمشق- سانا

أقام نادي السيارات السوري بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية المرحلة الرابعة من بطولة الجامعات للسباقات الالكترونية والكارتينغ في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية /الهمك/ بجامعة دمشق بمشاركة 100 طالب وطالبة.

وأسفرت المنافسات عن فوز المتسابق يزن سلوم بالمركز الأول لفئة الذكور تلاه زين حمدي ثم محمود ديركي وفي فئة الإناث فازت المتسابقة ماسة بيرقدار بالمركز الأول تلتها سارة عباس ثم لين الدلو.

وفي تصريح لسانا قالت عضو اللجنة المنظمة للبطولة غرام حمد إن فعاليات البطولة جرت بصورة سلسلة ومنتظمة ومميزة بفضل التعاون الكبير ومستوى الاهتمام الذي قدمه اتحاد الطلبة لنجاح البطولة.

عضو اللجنة المنظمة المهندس حسام الدين الكردي أوضح أن مستوى المشاركين في المنافسات كان متباينا تبعا لكفاءة وخبرة كل متسابق لافتا إلى ظهور بعض المواهب الجيدة التي يمكن أن تستمر وتواظب على المشاركة وهو أحد الأهداف الرئيسية للبطولة مبينا في الوقت ذاته أن البعض من المتسابقين أبدى استجابة جيدة للتعلم وكان هناك تحسن واضح بالأداء بين فترة التدريب والمنافسات الرسمية.

بدوره المتسابق عمر طبرنين أوضح أن الجهاز المستخدم في المنافسات يحاكي الواقع تقريبا بالنسبة لقيادة السيارة وهذا يشكل فرصة رائعة لمن يريد أن يخطو الخطوة الأولى في عالم رياضة السيارات وقد تشكل هذه البطولة نقطة انطلاق له نحو الاحتراف الرياضي.

وأشار المتسابق محمد باسل علي إلى ضرورة أن تقام مثل هذه البطولات بشكل مستمر لكونها تشكل فرصة ونافذة للكثير من الشباب والشابات للتعرف على رياضة السيارات وبالتالي زيادة إعداد الناشطين في ممارستها أو حتى متابعتها كجمهور.

وقال المتسابق جورج الصباغ إن هذه البطولة لتجريب المهارات في القيادة بعيدا عن الجانب النظري وخاصة أن رياضة السيارات مكلفة وغير متاحة لكل راغب وهاو لها.

محمد الخاطر