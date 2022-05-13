استشهاد طفل وجرح آخر في اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء

حلب-سانا

استشهد طفل وجرح آخر باعتداء إرهابي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب.

وذكرت مصادر محلية من البلدتين لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي اعتدت مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى إلى استشهاد طفل وجرح آخر.

وبينت المصادر أن الاعتداءات أدت أيضاً إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

واستشهد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرون في وقت سابق اليوم جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين اليوم في ريف حلب الغربي.

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