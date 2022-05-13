SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة مصورين صحفيين روسيين باعتداء للقوات الأوكرانية

2022-05-13

دونيتسك-سانا

أصيب مصوران في فريق تصوير تابع لقناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية إثر تعرضهما لقصف شنته قوات النظام الأوكراني.

وذكر موقع روسيا اليوم الإلكتروني أن المصورين التابعين لقناة RT فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف أصيبا بشظايا في القدمين والظهر جراء قصف القوات الأوكرانية لمحيط مدينة دوكوتشايفسك.

وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت مقتل مدني و 3 من جنودها جراء قصف للقوات الأوكرانية على أراضيها خلال الساعات الـ24 السابقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved