إصابة مصورين صحفيين روسيين باعتداء للقوات الأوكرانية

دونيتسك-سانا

أصيب مصوران في فريق تصوير تابع لقناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية إثر تعرضهما لقصف شنته قوات النظام الأوكراني.

وذكر موقع روسيا اليوم الإلكتروني أن المصورين التابعين لقناة RT فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف أصيبا بشظايا في القدمين والظهر جراء قصف القوات الأوكرانية لمحيط مدينة دوكوتشايفسك.

وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت مقتل مدني و 3 من جنودها جراء قصف للقوات الأوكرانية على أراضيها خلال الساعات الـ24 السابقة.

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