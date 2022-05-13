إصابة خمسة أشخاص في حادثة طعن غرب ألمانيا

برلين-سانا

أصيب خمسة أشخاص بجروح اليوم في حادثة طعن داخل قطار غرب ألمانيا.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن وزير الداخلية الألماني هربرت رول قوله: إن المعتدي البالغ من العمر 31 عاماً شن هجوماً عشوائياً بالسلاح الأبيض على متن قطار يقل 270 شخصاً بالقرب من مدينة آخن غرب البلاد ما أسفر عن إصابة خمسة اشخاص قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

ولفت رول إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة الدافع وراء الهجوم واصفاً الحادث بأنه جريمة مروعة.

وتحدثت الشرطة الألمانية أنها بدأت التحقيق في هجوم إرهابي محتمل على متن القطار.

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