أسعار البنزين تصعد إلى مستويات تاريخية في أمريكا

واشنطن-سانا

شهدت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية ارتفاعاً بمستويات تاريخية دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعليقها على تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وأظهرت بيانات لتقرير نشرته جمعية السيارات الأمريكية أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد نمواً على مدار هذا الأسبوع حيث ارتفعت إلى مستوى 4.432 دولارات للغالون.

وربطت إدارة الرئيس بايدن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بالأحداث في أوكرانيا الأمر الذي انتقده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤكداً أن أسعار الوقود بدأت بالارتفاع قبل ذلك بكثير.

وسجلت أعلى أسعار البنزين في ولاية كاليفورنيا حيث بلغ سعر الغالون بالمتوسط مستوى 5.872 دولارات.

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