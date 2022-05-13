الصين ترفض تدخل اليابان والاتحاد الأوروبي في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

أعربت الصين عن استهجانها الشديد ورفضها الحازم لتدخل اليابان والاتحاد الأوروبي بشؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشاو لي جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية قوله في مؤتمر صحفي رداً على بيان مشترك أصدرته اليابان والاتحاد الأوروبي ضد الصين: إن اليابان والاتحاد الأوروبي بالغا في القضايا المتعلقة بالصين وتدخلا بشؤونها الداخلية مشيراً إلى أن الجانبين حرضا على المواجهة الإقليمية وأن الصين تعارض بشدة مثل هذه الممارسات.

وفيما يتعلق بالقضايا البحرية أكد تشاو أن بلاده ستحمي بشدة سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية وفي الوقت نفسه مستعدة لتسوية الخلافات مع الدول المعنية وذلك عبر المشاورات.

ودعا تشاو الدول المعنية إلى التركيز على ترتيب أوضاعها الداخلية والتخلي عن السعي وراء المواجهة الأيديولوجية.. والسعي لضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في العالم مؤكداً إفلاس ما يسمى نظرية التهديد الصيني في مواجهة الحقائق.

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