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روسيا تطرد أحد موظفي سفارة بلغاريا في موسكو

2022-05-13

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن طرد أحد موظفي السفارة البلغارية في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم: تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا أتاناس كريستين إلى الوزارة وقدمت له مذكرة تفيد بأن موظفاً في السفارة البلغارية بموسكو شخص غير مرغوب فيه.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء هو رد على الجانب البلغاري الذي اعتمد الشهر الماضي قراراً غير مبرر يعتبر دبلوماسياً من السفارة الروسية في صوفيا شخصاً غير مرغوب فيه.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في الـ18 من الشهر الماضي طرد عدد من موظفي السفارة البلغارية في موسكو رداً على خطوة مماثلة من بلغاريا.

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