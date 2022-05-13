غاتيلوف: لن نثق بنتائج تحقيق اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف أن بلاده لن تثق بنتائج تحقيق اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوكرانيا.

وقال غاتيلوف لقناة روسيا 24: من الواضح أن لجنة التحقيق المستقلة التي تم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان ستعمل على قلب القضية برمتها بطريقة تجعل روسيا مسؤولة عن كل شيء لذلك نحن نرفض التحدث والتعاون معها لأن نتيجة تلك التحقيقات واضحة لنا.

وأضاف: تتأكد مرة أخرى أن مهمة لجنة التحقيق لا تنحصر في إجراء التحقيق الموضوعي بل تنحصر في خلق صورة لروسيا منبوذة على الساحة الدولية واتهامها بكل الانتهاكات التي يمكن تصورها لجميع معايير حقوق الإنسان الأمر الذي نرفضه.

وشدد على ضرورة أن يشمل تحقيق اللجنة الأحداث التي كانت تقع في إقليم دونباس خلال السنوات الثماني الماضية.

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