الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً في سوتشي

موسكو-سانا

اعتقلت قوات الأمن الروسية شخصاً ينتمي إلى النازيين الجدد كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضمن مركز تسوق بمدينة سوتشي في التاسع من الشهر الجاري.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي نقلته وكالة سبوتنيك “أن أجهزة الأمن منعت عملاً إرهابياً في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار وتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1991 مؤيد لإيديولوجية النازية الجديدة والمذابح بعد أن ثبت أنه كان يحضر لهجوم مسلح على مواطنين في أحد مراكز التسوق والترفيه في المدينة”.

وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة أسلحة في منزل المعتقل وورقة مكتوبة بخط اليد للجريمة المراد ارتكابها.

وأحبط الأمن الروسي أمس مخططاً إرهابياً كان أحد سكان منطقة كورسك يعد لتنفيذه عبر تفجيرات في إقليم كورسك بالتعاون مع جهات أوكرانية.

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