بوريل يعلن استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

برلين-سانا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوريل قوله في ألمانيا اليوم حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “المفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها وهناك احتمال للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مطلع الشهر الجاري أن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لم تتوقف بل ما زالت متواصلة عبر تبادل رسائل مكتوبة مع الأمريكيين من خلال الوسيط الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن.

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