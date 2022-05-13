إصابة فلسطيني واحتراق منزل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واحترق منزل خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم وحاصرت منزل الفلسطيني محمود الدبعي في حي الهدف وانتشر القناصة على أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب.

واستهدفت قوات الاحتلال المنزل بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى احتراقه كما أنها احتجزت والدة محمود الدبعي كدرع بشري في محاولة لمنع المقاومين الفلسطينيين من التصدي لها.

وكان أصيب فلسطينيان فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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