نائب روسي: ثلاثة آلاف مفقود من سكان ماريوبول منذ عام 2014

موسكو-سانا

كشف عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت أن نحو 3 آلاف من سكان مدينة ماريوبول فقدوا منذ عام 2014 مرجحا تورط القوات الأوكرانية في ذلك.

ونقلت وكالة تاس عن شيريميت قوله في مقابلة تلفزيونية “إن القوات الأوكرانية والكتائب النازية التابعة لها نفذت عمليات انتقامية ضد كل معارضيها وضد من يدعمون روسيا حيث فقد نحو3000 شخص في ماريوبول منذ العام 2014 وهذه أرقام رسمية”.

بدوره أشار ممثل جمهورية القرم الدائم لدى الرئاسة الروسية غيورغي مرادوف إلى وجود أشخاص لا يزالون خلف القضبان وفي الأقبية التابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية.

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