الخارجية الروسية: محاولة إقصاء موسكو عن حل الأزمات سفاهة سياسية

موسكو-سانا

اعتبرت الخارجية الروسية محاولة إقصاء روسيا عن حل أزمات الشرق الأوسط “سفاهة سياسية” وذلك تعليقا على عدم دعوة موسكو إلى اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين في بروكسل.

ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم انه في يومي 10 و11 من الشهر الجاري تم عقد اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين في بروكسل تحت الرئاسة المشتركة للنرويج والاتحاد الأوروبي.. موضحة أنه “في هذا العام لم يكلف المنظمون أنفسهم عناء دعوة بلدنا إلى هذا الحدث مسترشدين بمواقفهم المعادية لروسيا”.

وقالت الخارجية إن “قرار الموظفين الغربيين هذا يسبب الأسف وسوء الفهم في موسكو” مشيرة إلى أن روسيا قد شاركت في عمل لجنة التنسيق المؤقتة منذ تأسيسها في العام 1993 وقدمت “مساهمة كبيرة ومعترفا بها بشكل عام”.

وشددت الخارجية الروسية على أن أي محاولات لفصل روسيا عن عملية حل الأزمات في الشرق الأوسط سفاهة سياسية.

وأشارت الوزارة إلى أن خط الأوروبيين الأطلسيين الممعن في معاداة روسيا لا علاقة له بإيجاد حلول للنزاعات في الشرق الأوسط وترفضه دول المنطقة أيضا وهو معيب ويؤدي إلى نتائج عكسية.

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