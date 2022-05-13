مظاهرات مناهضة لوجود القواعد الأمريكية في اليونان

أثينا-سانا

تظاهر مئات النشطاء المناهضين للحرب في العاصمة اليونانية أثينا اليوم احتجاجا على وجود قواعد عسكرية أمريكية في اليونان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي اليوناني انطلقت من معبد اكروبوليس في أثينا ورفع المحتجون خلالها لافتات كتب عليها “لا للحرب” و”لا لقواعد الموت”.

وأعرب الناشطون عن رفضهم اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان والولايات المتحدة المطروحة للتصويت في البرلمان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وقع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تشرين الأول الماضي اتفاقا لتحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

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