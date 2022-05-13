الصين: العقوبات ضد روسيا ستؤدي لأزمات طاقة وغذاء ومال في العالم

نيويورك-سانا

أكدت الصين مجدداً اليوم أن العقوبات ضد روسيا لن تجلب السلام إلى أوكرانيا بل على العكس ستؤدي إلى أزمات طاقة وغذاء ومال في العالم كله.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب الممثل الصيني لدى الأمم المتحدة داي بينغ قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي “لن تجلب العقوبات السلام لكنها ستؤدي فقط إلى تفاقم الزيادات في الأسعار وتفجر أزمات الغذاء والطاقة والمال في جميع أنحاء العالم”.

وأشار إلى أن الصين تحث الأطراف مجدداً على التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجاوز الأحكام المسبقة وبذل الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد اليوم أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية مشدداً على أن موسكو تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها.