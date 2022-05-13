جهاز الطبقي المحوري في الهيئة العامة لمستشفى درعا يعود للخدمة

درعا-سانا

أعادت الهيئة العامة لمستشفى درعا اليوم جهاز الطبقي المحوري إلى الخدمة بعد تعطله لمدة شهر كامل.

وذكر مدير عام الهيئة الدكتور يحيى كيوان بتصريح لمراسل سانا اليوم ان الجهاز ركيزة اساسية في عمل الهيئة لايمكن الاستغناء عنه لكونه يقدم خدمات لاغلب التجمعات السكانية في درعا ويخفف عن المواطنين اعباء الانتقال والتكاليف المادية.

وبين الدكتور كيوان أن عودة الجهاز للخدمة تمت بمبادرة من طبيب الأشعة الدكتور فريد الاصفر الذي قدم القطع اللازمة للجهاز وتم تركيبها أصولا عن طريق فنيي الصيانة في القسم الهندسي بالهيئة.

وأضاف: إن جهاز الطبقي يقدم خدمات لمرضى الدماغ على مختلف مسمايتها وحوادث السير والعمود الفقري وغيرها مبينا أن عدد الصور وسطيا في اليوم الواحد نحو 40 صورة.

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