تنظيم 57 ضبطاً تموينياً في محافظة اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم 57 ضبطاً تموينياً طالت محطة وقود ومخابز وإتجارا بالمازوت والاسمنت.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية باللاذقية أنه تم تنظيم ضبط تمويني لمحطة محروقات بريف جبلة بمخالفة التصرف بكمية 901 ليتر بنزين وما يزيد على 600 ليتر مازوت وضبط تمويني بحيازة 1100 ليتر مازوت ضمن براميل بقصد الاتجار بها إضافة إلى ضبط تمويني بمخالفة حيازة مادة المازوت بكمية 500 ليتر ضمن أحد المطاعم بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

كما أشار زاهر إلى أنه تم إغلاق محطة محروقات بريف جبلة لمدة خمسة عشر يوما بمخالفة التصرف بمادتي البنزين والمازوت بطريقة غير مشروعة وبلغ مجموع الغرامات للمخالفات السابقة 18441600 ليرة سورية.

كما تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة الاتجار بالاسمنت الأسود المسلم من الدولة في السوق السوداء بمقدار كمية 2 طن وضبط تمويني بحق مستودع في الصناعة بمخالفة حيازة 230 كيس اسمنت 11 طن ونصف بطريقة غير مشروعة وضبطين تموينيين بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع بمقدار 200 غرام.

كما شملت الضبوط مخالفة الذبح خارج المسلخ بحق مطعم لبيع اللحوم يقوم بالتعامل باللحم غير المختوم بقصد الغش وثلاثة وثلاثين ضبطا تموينيا بمخالفة عدم إعلان الأسعار لمواد الخضار والفواكه ومخبز سياحي في شارع انطاكية وألبان وأجبان وألبسة وخرداوات وسبعة ضبوط تموينية بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء لمادة البيض.

ديمة حشمة

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