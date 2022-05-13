النظام التركي يثبت حكماً بالسجن بحق مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري

اسطنبول- سانا

أيدت محكمة الاستئناف العليا التابعة للنظام التركي اليوم عقوبة بالسجن بحق مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض.

وذكرت فرانس برس أن محكمة الاستئناف العليا أيدت اليوم إدانة جنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب في اسطنبول بثلاثة اتهامات مع حكم بسجنها أربع سنوات و11 شهراً و20 يوماً.

وتتعلق الاتهامات في معظمها بتغريدات نشرتها كفتانجي أوغلو بين عامي 2012 و 2017 انتقدت فيها سياسات النظام التركي.

وقالت سيرين سيلفين كوركماز من معهد إسطنبول للأبحاث في تعليق على الحكم “إن رئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان يصعد القمع مع خسارته الدعم على الأرض وسط تصاعد الضغط الاقتصادي في البلاد”.

وأضافت كوركماز “إن كفتانجي أوغلو شخصية صاعدة في حزب الشعب الجمهوري وهدف متكرر لحكومة أردوغان حيث يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم للثأر بعد خسارته اسطنبول بإرسالها إلى السجن”.

وفي 2019 حكم على جنان كفتانجي أوغلو البالغة 50 عاماً بالسجن نحو عشر سنوات حيث أكدت بعد صدور الحكم أنها لن تستسلم وقالت “يعتقدون أن بإمكانهم إخافتنا لكننا سنواصل رفع الصوت”.

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