بوليانسكي: أراضي فنلندا والسويد قد تصبح هدفاً محتملاً حال انضمامهما للناتو

موسكو-سانا

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أراضي فنلندا والسويد قد تصبح هدفاً محتملاً للقوات المسلحة الروسية في حال أصبح البلدان عضوين في حلف الناتو.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله في تصريح تعليقاً على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قريباً إن “ذلك لن يكون ضربة بالنسبة للأمن الروسي وموسكو مستعدة للتصدي للتحديات من قبل الناتو” مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “ما إن يصبح هذان البلدان عضوين في الناتو فإن أراضيهما قد تكون هدفاً محتملاً للقوات المسلحة الروسية”.

وأوضح بوليانسكي أنه إذا نشرت وحدات الناتو على أراضي البلدين فقد تصبح هذه الأراضي هدفاً محتملاً لضربتنا وإن فنلندا والسويد على علم بأن انضمامهما للناتو سيتطلب خطوات جوابية معينة من الجانب الروسي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حذرت الأربعاء الماضي من أن فنلندا والسويد ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.

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