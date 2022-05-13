الدفاع الروسية: إعطاب 41 آلية قتالية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز (توتشكا أو) فوق جزيرة زمييني الأوكرانية الخاضعة لسيطرة قواتها في البحر الأسود مشيرة إلى إعطاب قواتها 41 آلية قتالية اوكرانية.

وجاء هذا الإعلان خلال موجز صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف بشأن حصيلة العمليات التي أجرتها اليوم القوات الروسية ضمن إطار عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واوضح كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت اليوم أربعة مراكز قيادة و38 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية وأربعة مستودعات للذخيرة في مدينة سوليدار شمالي دونيتسك وكذلك رادار خاص بمكافحة المدفعية أنتج في الولايات المتحدة في مقاطعة خاركوف.

وتابع “نتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 170 قومياً وإعطاب 41 آلية قتالية”.

وأشار المتحدث إلى أن الطيران الروسي قصف اليوم 45 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية ومستودع وقود للآليات الحربية الأوكرانية في محيط بلدة فروبوفكا غربي مدينة لوغانسك.

وتابع “إن المدفعية الروسية استهدفت 14 مركز قيادة وسبع وحدات مدفعية و358 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية بالإضافة إلى تدمير منصة إطلاق لمنظومة إس 300 الصاروخية قرب بلدة دولينا في مقاطعة خاركوف.

وأكد كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم خمس مسيرات أوكرانية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية وعشر مقذوفات من طراز سميرتش.

ودمرت القوات الروسية إجمالاً منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفقاً لبيانات وزارة الدفاع 164 طائرة و125 مروحية و827 طائرة مسيرة و304 منظومات صاروخية و3022 دبابة ومدرعة و366 راجمة صواريخ و1479 مدفعاً ومدفع هاون بالإضافة إلى 2832 مركبة عسكرية خاصة.

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