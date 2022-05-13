طبيب سوري ينال جائزة أفضل بحث علمي في هنغاريا

بودابست-سانا

نال الطبيب السوري علي الخير جائزة أفضل بحث علمي في مجال طب الأسنان لعام 2021 في هنغاريا.

وقامت جمعية طب الأسنان الهنغارية ضمن مؤتمرها العام الذي أقيم بمدينة “سكد” الهنغارية بتكريم الطبيب الخير منوهة ببحثه العلمي الذي تضمن دراسة سريرية مستقبلية حول التغيرات الوجهية ثلاثية الأبعاد بعد الجراحة التقويمية للفكين عند مرضى الصنف الثالث الهيكلي.

وتكمن أهمية هذا البحث بكونه من أوائل الأبحاث السريرية المجراة لهذا الصنف من المرضى في مجال التقويم الجراحي للفكين بالاعتماد على تقنيات التشخيص الحديثة ثلاثية الأبعاد.

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