نيبينزيا: روسيا ترفض الاتهامات لقواتها باستهداف الأطفال بأوكرانيا

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رفض بلاده القاطع للاتهامات ضد قواتها باستهداف الأطفال خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووصف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا الاتهامات التي وجهت إلى القوات الروسية بممارسة العنف بحق الأطفال في أوكرانيا بـ”السخيفة” مبينا أن مفوضة الرئيس الأوكراني لشؤون الأطفال داريا غيراسيمتشوك أقرت مؤخرا في حديث إلى قناة “بيلسات” البيلاروسية بأن النيابة العامة الأوكرانية لا تملك معلومات تؤكد أي حالة لممارسة العنف بحق أطفال على أيدي عسكريين روس في البلاد.

وأشار نيبينزيا إلى أن نظام كييف يمارس حربا ضد شعبه ويستهدف أطفال دونباس ومدارسهم لافتا إلى قيام كتيبة آزوف المتطرفة بقتل مدنيين بينهم أطفال أمام الصحفيين.

ولفت نيبينزيا إلى أن احتلال المدارس ورياض الأطفال من قبل القوات الأوكرانية أصبح قاعدة لا استثناء مؤكدا أن روسيا تبذل جهودها لضمان أمن الأطفال وترفض استخدام المدارس لغايات عسكرية.

وبين نيبينزيا أنه تم توثيق مقتل أكثر من 100 طفل في دونباس منذ بدء النزاع و200 حالة استهداف لمرافق تعليمية نصفها مدارس ورياض أطفال في جمهورية لوغانسك الشعبية وحدها محملا دول الغرب المسؤءولية عن صرف أنظارها لأسباب سياسية عن تصرفات القوات الأوكرانية بحق أطفال منطقة دونباس خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وأشار نيبينزيا إلى أن هناك شهادات بشأن جرائم كتيبة أزوف تعمل موسكو على توثيقها ومعسكرات للأطفال في أوكرانيا تعمل على تحويلهم إلى مقاتلين حيث يقوم القوميون المتطرفون بتجنيد الأطفال في سن ما بين 7 و18 عاما وتعليمهم الكراهية لروسيا مشيرا إلى أن أحد هذه المواقع هو دار الأيتام “بيليغريم” في مدينة ماريوبول.

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