الموارد المائية و(الفاو) تبحثان آفاق التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد اليوم مع عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومايك روبسون الممثل المقيم للمنظمة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تواجه قطاع الموارد المائية في سورية كالتغيرات المناخية والضرر والتخريب التي تعرضت له منشآت ومشاريع الري العامة وتأهيل وتجهيز منظومات قياس ومراقبة الموارد المائية وضرورة تشجيع الفلاحين على استخدام تقنيات ري مرشدة.

الوزير رعد أشار خلال اللقاء إلى أبرز التحديات وأهم الجوانب التي يمكن التعاون فيها مع المنظمة وأولويات الوزارة في إعادة تأهيل منشآت ومشاريع الري وتطويرها لتحقيق معايير الإدارة الفعالة وترشيد استهلاك المياه وضبطه وفقاً للأولويات التي تضمن عودة المهجرين إلى أراضيهم وإعادة زراعتها وتحريك عجلة الإنتاج مبيناً أن المساحات التي استطاعت الوزارة إعادة تأهيلها وصلت حتى العام 2021 إلى أكثر من 220 ألف هكتار.

بدوره لفت الواعر إلى أهمية التعاون مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تسهم في دعم الفلاحين وبناء قدرات العاملين وتدريب الكوادر الفنية مشيراً إلى مجالات العمل المشترك واهتمام المنظمة بدعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المستدام وتطوير المنظومة المائية في سورية.

طارق السيد

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