بمناسبة عيد الشهداء مسير ليلي لشبيبة حمص

حمص-سانا

بمناسبة عيد الشهداء وبمشاركة 300 شاب وشابة نفذ فرع شبيبة حمص “مسير الشموع.. مسيرالوفاء” الذي انطلق من دوار السيد الرئيس باتجاه دوار النزهة تخلله عزف ألحان وطنية.

وأشار أيمن مورطو أمين رابطة الشهيد طريف السباعي الشبيبية في تصريح لسانا إلى أن المسير رسالة فخر واعتزاز بالتضحيات التي بذلها الشهداء في سبيل عزة وكرامة سورية لتبقى أرضها طاهرة من دنس الإرهاب ولأنهم مشاعل نور تقتدي بها الأجيال.

وأعرب عدد من الشباب عن سعادتهم بالمشاركة مشيدين بالبطولات التي بذلها الشهداء من أجل الوطن وسطروا بدمائهم أروع صفحات التضحية والفداء.

رشا المحرز