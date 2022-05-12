الحسناء والوحش.. عرض مسرحي لتربية حلب باللغة الفرنسية

حلب-سانا

أقامت مديرية التربية بحلب العرض المسرحي باللغة الفرنسية “الحسناء والوحش” على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب وذلك ضمن فعالية مسابقة مهرجان فسيفساء سورية للغات والفنون.

وأوضحت نور شامية المدير المساعد للتعليم الثانوي أن العرض يأتي ضمن خطة عمل مكتب التوجيه الأول لمادة اللغة الفرنسية في الوزارة بهدف تفعيل المبادرات الطلابية والأنشطة اللاصفية بما يتوافق مع المنهاج الجديد وتشجيع الطلاب على تقديم أعمالهم باللغة الفرنسية وتمكين قدراتهم الإبداعية.

وقالت ناديا الترك الموجهة الاختصاصية ومنسقة مادة اللغة الفرنسية في تربية حلب أن العمل مأخوذ من قصة عالمية وتم إعداد الحوار من قبل المدرسة منى نصرة ويحكي قصة شعبية تدور أحداثها حول فتاة طيبة وافقت على العيش مع وحش في قصر مهجور لتنقذ حياة والدها.

وأشار مخرج العمل حكمت نادر عقاد الى أنه تم تدريب الطلاب على آلية التفاعل مع المسرح والحركة المسرحية وتمكينهم من تطوير قدراتهم التمثيلية.

بريوان محمد