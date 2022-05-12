وفاة شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث سير على طريق عام تدمر دير الزور

تدمر-سانا

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء حادث سير وقع اليوم في منطقة الهيل على طريق عام تدمر دير الزور.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لـ سانا أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين سياحيتين أدى إلى وفاة شخص بالعقد الرابع من عمره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وكسور ورضوض مختلفة أحدهم إصابته بليغة.

وأشار عودة إلى أنه تم إسعاف جميع المصابين إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وثم تم نقلهم إلى مشافي حمص.

عدنان الخطيب

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