لوغانسك-سانا

كشف ممثل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو أنه تم نقل أدلة عن هجوم كيميائي أوكراني على أراضي الجمهورية إلى لجنة التحقيق الروسية لافتاً إلى أنه بعد تحرير الجمهورية بأكملها سيتم نشر هذه الحقائق على الملأ.

ونقلت سبوتنيك عن ماروتشكو قوله في تصريح اليوم إنه “منذ نحو 3 سنوات سجلنا قيام مركبات جوية دون طيار بإلقاء مواد مجهولة على بلدات في لوغانسك” مؤكداً أنه يوجد بالفعل مختبر بيولوجي للسلطات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.

وكان إيغور كيريلوف رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية من الإشعاع التابعة للقوات المسلحة الروسية أعلن في وقت سابق أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبراً بيولوجياً على أراضي أوكرانيا عملت لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

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