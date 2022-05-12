لجان في مجلس الشعب تناقش مع السفير البرازيلي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

دمشق-سانا

التقى عدد من اللجان في مجلس الشعب صباح اليوم مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بدمشق فابيو فاز بيتالوكا والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها بما يخدم مصالح وطموحات شعبي البلدين الصديقين.

وأكد السفير بيتالوكا أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز تبادل الخبرات والوفود بين البلدين الصديقين ومناقشة سبل توطيد العلاقات بينهما وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لافتاً إلى أن سورية ترغب بعلاقات إيجابية مع الجميع.

رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في المجلس بطرس مرجانة أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يؤججون الصراعات من خلال خلق بؤر توتر في العالم وفرض العقوبات غير الشرعية على شعوب وحكومات الدول التي تقف في وجه سياساتها.

من جهته لفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس محمد رعد إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تعاني منها سورية لتعويض النقص الحاصل في النفط والقمح جراء قيام قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي بسرقة الثروات السورية مبيناً أن سورية رغم الحصار والعقوبات تعمل بأقصى طاقتها لتخفيف معاناة شعبها وتأمين احتياجاته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency