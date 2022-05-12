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وفيات كورونا تتجاوز المليونين في أوروبا

2022-05-12

كوبنهاغن-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا تجاوز عتبة مليوني شخص.

واظهرت بيانات للمنظمة ووفقا لوكالة فرانس برس أن 2002058 شخصاً قضوا بالفيروس من بين 218225294 إصابة مسجلة في المنطقة التي تضم حسب معطياتها 53 دولة .

وبعد ارتفاع أعداد الإصابات في الأسبوعين الأولين من آذار الماضي تراجع هذا العدد في أوروبا حيث شهدت انخفاض أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بنسبة 26 بالمئة و24 بالمئة في الأيام السبعة الماضية.

وبعد أكثر من عامين على فرض التدابير الأولى خففت غالبية الدول الأوروبية القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس.

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