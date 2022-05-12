الروبل يواصل صعوده أمام العملتين الأوروبية والأمريكية

موسكو-سانا

واصلت العملة الروسية صعودها أمام العملتين الأوروبية والأمريكية حيث تم تداول اليورو اليوم دون مستوى 67 روبلاً وذلك للمرة الأولى منذ حزيران 2017 فيما تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 65 روبلاً لأول مرة منذ منتصف العام 2017.

وذكر موقع روسيا اليوم أن سعر صرف الدولار تراجع بواقع 2.52 روبل إلى 64.63 روبل فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.53 روبلات إلى 66.96 روبلًا وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي مطلع شهر آذار الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80 بالمئة من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

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