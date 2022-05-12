وزير الإدارة المحلية يبحث مع الواعر سبل زيادة التعاون مع الفاو في المجال البيئي

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” الدكتور عبد الحكيم الواعر وممثل المنظمة بدمشق مايك روبسون والوفد المرافق إمكانية تقديم المزيد من الدعم لسورية وتنفيذ مشاريع جديدة مشتركة خلال الفترة القادمة وفق الآليات المعتمدة وتعميق التعاون القائم بين الجانبين في المجال البيئي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشاريع البيئية المنفذة وقيد التنفيذ مشيرين إلى أنه تم انجاز مشروع دعم القدرات والإعداد والجاهزية لعامي 2020-2021 وتوقيع اتفاقية للتعاون بين الوزارة والمنظمة لدعم إعداد تقرير حالة البيئة في سورية.

الوزير مخلوف أشار خلال اللقاء إلى أهمية مشروع تعزيز قدرات المجتمعات على مواجهة تغير المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق بتمويل صندوق التكيف بالتعاون مع منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل وضرورة تعميمه على أكثر من منطقة ليكون نموذجاً لتنمية المجتمعات المحلية.

وأعرب مخلوف عن أمله في الاستمرار بدعم مشاريع سبل العيش والمشاريع التنموية الريفية ومشاريع الطاقات البديلة والمتجددة وإمكانية تقديم الدعم للمرصد البيئي الوطني في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر الفنية وتأمين التجهيزات والمستلزمات الضرورية والبرمجيات الخاصة بعمل المرصد والتعاون لإعداد دليل للمؤشرات البيئية على المستوى الوطني والمحلي.

من جهته أشار الدكتور الواعر إلى أهمية مشاريع التعاون القائمة وضرورة متابعة التنسيق لإنجاز المزيد منها عبر وضع برنامج مشترك ودقيق مع إمكانية الاستفادة من المنظمة في موضوع تدريب وتأهيل الكوادر لبناء القدرات داخل الوزارة والبيانات التي توفرها لرفع مستوى التعاون مستقبلاً.

حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون البيئة معتز دوه جي.

سفيرة إسماعيل

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