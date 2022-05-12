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موسكالكوفا: معلومات عن احتجاز بحارة روس جدد في أوكرانيا

2022-05-12

موسكو-سانا

كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا عن معلومات حول احتجاز بحارة مدنيين جدد من روسيا في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موسكالكوفا قولها للصحفيين: اليوم تلقينا نداءين بشأن البحارة والأطقم المحتجزين.. وفقاً لبياناتي هناك أكثر من 80 منهم.

وأضافت: يتواصل الحوار بشأن إطلاق سراح البحارة المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

وكانت موسكالكوفا أعلنت السبت الماضي الإفراج عن 11 من أفراد طاقم سفينة شحن روسية كانت السلطات الأوكرانية تحتجزهم بصورة غير قانونية.

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