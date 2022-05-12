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رئيسي: التدخل الأجنبي بكل أشكاله يضر بأمن المنطقة

2022-05-12

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن أي تدخل أجنبي في غرب آسيا من شأنه أن يضر بالأمن الإقليمي داعياً إلى حل قضايا المنطقة بمنأى عن التدخلات الأجنبية.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي اليوم مع أمير قطر تميم بن حمد الـ ثاني: يجب أن يتم حل القضايا الإقليمية من قبل مسؤولي الحكومات في المنطقة وأن تدخل الدول الأجنبية والغربية لن يجلب الأمن بل سيضر بأمن المنطقة .

ودعا رئيسي إلى إنهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني وتقرير مستقبله بنفسه وتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان.

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