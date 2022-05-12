الذهب يتأرجح متأثراً بارتفاع الدولار

لندن-سانا

شهد الذهب تقلبات سعرية اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً ليوازن الدعم للمعدن النفيس من تراجع عائدات السندات الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 31ر1853 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 70ر1851 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة إلى 40ر21 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 89ر990 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 2046 دولاراً للأوقية.

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