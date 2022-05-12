ميدفيديف يحذر من خطورة تزويد الناتو لأوكرانيا بالأسلحة

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” يزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين دول الحلف وروسيا وتحول هذا الصدام إلى حرب نووية.

وكتب ميدفيديف في قناته على موقع تلغرام “إن قيام الناتو بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وإعداد قواتها لاستخدام المعدات الغربية وإرسال المرتزقة وإجراء مناورات لدول الحلف بالقرب من حدودنا يزيد من احتمالية نشوب صراع مباشر ومفتوح بين الناتو وروسيا بدلاً من الحرب بالوكالة”.

وشدد على أن “مثل هذا الصراع ينطوي دائماً على خطر التحول إلى حرب نووية كاملة ويشكل سيناريو كارثياً على الجميع”.

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