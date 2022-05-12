معارض شهر الكتاب السوري تجذب عشاق القراءة في حلب وطرطوس وجبلة

محافظات-سانا

تحتضن صالات المراكز الثقافية في مدن حلب وطرطوس وجبلة معارض شهر الكتاب السوري التي تقيمها وزارة الثقافة ضمن الاحتفال بيوم الكتاب وتقدم من خلالها إصدارات متنوعة بحسومات تصل إلى خمسين بالمئة.

وضمت صالة المعارض في ثقافي طرطوس عناوين مختلفة من مطبوعات الهيئة العامة السورية للكتاب وفقاً لمنى أسعد مديرة المركز التي أشارت في تصريح لـ سانا إلى أنه يحتوي على عناوين مختلفة من دراسات وروايات وكتب في الشعر والنقد والفلسفة والأدب وباقة من الإصدارات المترجمة.

ولفتت أسعد إلى أن المعرض ترافقه أنشطة ثقافية تفاعلية مع الأطفال للتعريف بأهمية الكتاب وقيمة القراءة والمطالعة ومنها يوم مفتوح للقراءة وسرد قصصي إضافة إلى ندوات ومحاضرات.

مسؤول مطبوعات وزارة الثقافة بمديرية ثقافة طرطوس ياسر إسماعيل أشار إلى أن المعرض يقدم مختارات منوعة من مختلف صنوف الأجناس الأدبية إضافة إلى الدوريات المطبوعة الصادرة عن وزارة الثقافة بحسم 50 بالمئة موضحاً أن المعرض أصبح تقليداً سنوياً ينتظره عشاق القراءة لثقتهم بالمنتج الثقافي الغني الذي يقدمه لهم.

وفي حلب ضم المعرض الذي يستضيفه المركز الثقافي العربي بالعزيزية أكثر من ألف عنوان حيث اعتبره مدير الثقافة بحلب جابر الساجور أنه يؤكد على عراقة وثقافة الشعب السوري وهو جزء من مساعي وزارة الثقافة وهيئة الكتاب الارتقاء بالقراءة كمصدر أساسي للمعرفة لافتاً إلى أن الكتب المعروضة تشمل كل أصناف المعرفة الثقافية والأدبية والعلمية والروايات والشعر والقصة.

وأشار مدير المركز الثقافي في العزيزية جهاد غنيمة إلى أن العناوين التي عرضت في هذا المعرض حديثة تعود للسنوات الثلاث الأخيرة بهدف نشر الكتاب وإيصاله للجميع من خلال الحسومات على السعر المدون على الكتاب وهو أمر مهم برأيه ولا سيما ضمن الظروف الحالية ويسهل عملية وصول الكتاب لأكبر عدد ممكن من القراء.

ومن الحضور لفت الباحث الدكتور فايز الداية إلى أن الكتب هي المقصد الدائم الذي نحتاج إليه ولا نستغني عنه في عملية التنمية إيماناً بأن الكلمة والمعرفة مفتاح المستقبل لكل الأجيال.

وفي جبلة ضم المعرض الذي يستضيفه مركزها الثقافي 400 عنوان من إصدارات أدبية وبحثية وترجمات وأدب أطفال كما أكدت سحر ربيب مديرة مركز بيع الكتب.

وأوضحت مديرة المركز الثقافي ميادة حسن أن المعرض جاء انطلاقاً من أهمية الكتاب ومن ضمن ما يقوم به المركز من أنشطة متنوعة مع الحرص على جعل الكتاب في متناول الجميع وبأسعار تشجيعية مناسبة لمحبي الكتاب لأهمية القراءة في تنمية معارف الإنسان والارتقاء بمستواه الفكري والثقافي.

وأكد عدد من الزوار أهمية هذه المعارض التي تتميز بأسعارها المخفضة ولا سيما كتب الأطفال.

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