الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية العالمية

لندن-سانا

سجل الدولار أعلى مستوى في عقدين اليوم بعد أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بدرجة أقل مما توقعته الأسواق ما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في طريقه لتشديد السياسة النقدية بقوة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ارتفع أمام ست عملات رئيسية بنحو واحد بالمئة إلى 22ر104 مسجلاً أعلى مستوياته منذ كانون الأول 2002.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 3ر8 بالمئة على أساس سنوي في نيسان منخفضاً من 5ر8 بالمئة في آذار لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديين التي بلغت 1ر8 بالمئة.

واستقر اليورو عند 05095ر1 دولار بعد تلقيه دفعة الليلة الماضية إذ عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات بأنه سيرفع سعر الفائدة في تموز للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمس سنوات عند 04695ر1 دولار في نهاية الشهر الماضي.

وزاد الين 2ر0 بالمئة إلى 67ر129 مقابل الدولار مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين عند 35ر131 وذلك مع تراجع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً عند 862ر2 بالمئة في التداولات في طوكيو.

وانخفض الجنيه الإسترليني الذي يميل أيضاً إلى التحرك مع الأصول المحفوفة بالمخاطر إلى 2211ر1 دولار للمرة الأولى منذ نحو عامين.

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