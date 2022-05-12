هنغاريا: لن نرسل أو نسمح بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضينا

بودابست-سانا

جددت هنغاريا تأكيدها أنها لن ترسل أو تسمح بمرور الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها مشيرة إلى استعدادها لاستضافة محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية بمشاركة روسيا.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو لصحيفة بايس “لدينا علاقات عملية مع روسيا ومنذ بداية الحرب أجرى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبادرة منه واقترح أن تكون بودابست مكاناً لأي محادثات سلام”.

وأكد سيارتو أن بلاده لا تريد أن تصبح الحدود الهنغارية الأوكرانية نقطة عبور للأسلحة كما أنها لن ترسل ولن تسمح بمرور أسلحة عبر أراضيها .

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