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مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين جراء تحطم طائرة في البرازيل

2022-05-12

برازيليا-سانا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 14 آخرون إثر تحطم طائرة صغيرة في مدينة بويتوفا البرازيلية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب عمدة مدينة بويتوفا قوله اليوم “إن الطائرة التي كانت تقل طياراً وهواة قفز بالمظلات تحطمت أثناء قيامها بهبوط اضطراري بعد إقلاعها من المركز الوطني للقفز بالمظلات في مدينة بويتوفا المعروفة باسم “العاصمة الوطنية للقفز بالمظلات” في البرازيل ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة”.

وأفادت القوات الجوية البرازيلية بأن الخبراء يجرون تحقيقاً في موقع تحطم الطائرة لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

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