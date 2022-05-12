ضبط ثلاثة صهاريج مازوت مخالفة بدمشق وتغريم أصحابها بنحو 100 مليون ليرة

دمشق-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ثلاثة صهاريج لموزعي المازوت المنزلي والصناعي بمخالفة التلاعب بالكميات والاتجار بالمادة في السوق السوداء وتم تغريمهم بنحو 100 مليون ليرة سورية.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن أصحاب الصهاريج الثلاثة في مركز دمر الحكومي يعملون على تجميع كميات المازوت المباعة للفعاليات التجارية من خلال التلاعب بكميات التوزيع للحصول على المادة بطريقة غير مشروعة والاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم حجز الكميات والبالغة 19550 ليتراً وتغريم المخالفين بمبلغ 99705000 ليرة سورية وحجز صهاريج التوزيع أصولاً وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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