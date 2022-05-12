634 طناً تقديرات إنتاج الثوم في السويداء للموسم الحالي

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة في محافظة السويداء بشكل أولي إنتاج المحافظة من الثوم للموسم الحالي بنحو 634 طناً.

وذكر معاون مدير الزراعة المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا أن معظم المساحات المزروعة بالثوم مروية بالاستفادة من الآبار وتتركز في مناطق صلخد والمنطقة الغربية مبيناً أن زراعته بدأت تتوسع تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية في المحافظة وساهمت باستقرار سعره في أسواقها.

وأشار المهندس شهيب إلى تشجيع المديرية على زراعة الثوم ضمن الخطط الموضوعة نظراً لوجود جدوى اقتصادية منها وعدم تطلب زراعته خدمات كثيرة كما تعد تكاليف إنتاجه أقل نسبيا مقارنة بباقي الخضار.

ووصلت المساحات المزروعة بالثوم في محافظة السويداء خلال الموسم لحالي إلى أكثر من 400 دونم.

عمر الطويل

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