أنتونوف: واشنطن ترفض تحمل المسؤولية عن أخطائها الاقتصادية الخارجية

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن الولايات المتحدة تتعمد قلب الواقع رأساً على عقب من خلال الادعاء بأن أزمة الغذاء العالمية هي نتيجة تصرفات روسيا في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنتونوف قوله اليوم: “إن سلطات كييف تمنع السفن الموجودة في موانئها من الخروج وتسليم المؤن وغيرها من البضائع إلى دول أخرى وفي الوقت نفسه فإن محاولات موسكو لتنسيق فتح الممرات الإنسانية لهذه السفن هي موضع تجاهل تام”.

وأشار أنتونوف إلى أن واشنطن ترفض بشدة أن تتحمل المسؤولية عن أخطائها الاقتصادية الخارجية وتصر على اعتبار أن القيود المفروضة على روسيا لا تضر بإمدادات الغذاء والأسمدة العالمية.

وأضاف السفير الروسي “إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في أسواق الغذاء العالمية وهي تعتزم الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التصدير الدولية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والأسمدة” لافتاً إلى أن محاولات عزل النظام المالي الروسي وتقويض قدرات قطاع النقل لا قيمة لها بالنسبة لواشنطن.

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