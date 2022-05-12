تحطم طائرة على متنها 11 شخصاً في الكاميرون

ياوندي-سانا

أعلنت وزارة النقل الكاميرونية أن طائرة تقل 11 شخصاً تحطمت في غابة وسط البلاد.

ونقلت (ا ف ب) عن الوزارة قولها في بيان: “إن المراقبين الجويين فقدوا الاتصال بالطائرة التي تم تحديد موقعها لاحقاً في غابة بالقرب من منطقة نانغا إيبوكو على بعد نحو 150 كيلومتراً شمال شرق العاصمة ياوندي”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطائرة التي لم يتم الكشف عن نوعها وطرازها أقلعت من مطار ياوندي نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.

من جهته أكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته تحطم الطائرة مشيراً إلى أن رجال الإنقاذ يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها.

يشار إلى أن الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط (كوتكو) التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.

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