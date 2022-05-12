مسؤولون أمميون يدعون إلى فتح تحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

جنيف-سانا

أكد مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة اليوم هو جريمة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث قوله اليوم في بيان: “إن مقتل الصحفية أبو عاقلة جريمة ضد الصحافة”.

من جهته أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الجزع إزاء مقتل شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين بفلسطين مطالباً بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتلها.

بدورها ضمت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي صوتها إلى أصوات الإدانة التي شجبت مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وطالبت في بيان لها بإجراء تحقيق واف في مقتل أبو عاقلة ولاسيما أنها كانت تحمل شارة الصحافة بكل وضوح.

وكان كل من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ومنسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز أدانا مقتل الصحفية أبو عاقلة في جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال تغطيتها للأحداث الجارية هناك.

ودعا المنسق الخاص إلى تحقيق فوري في مجريات الحادث مشدداً على محاسبة المسؤولين عنه ومؤكداً على أهمية عدم استهداف الصحفيين وعاملين في وسائل الإعلام في حين قالت هاستينغز: “بينما تحيي الأمم المتحدة حرية الصحافة العالمية في غزة اليوم قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لأحداث ما يظهر الأخطار التي يواجهها الصحفيون كل يوم” ودعت إلى اجراء تحقيقات فورية من أجل مساءلة قاتليها.

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