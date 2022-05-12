فرنسي يكشف عن فظائع النازيين في أوكرانيا

باريس-سانا

كشف الجندي السابق في الجيش الفرنسي أدريان بوكي عن وجود فظائع يرتكبها مقاتلو التشكيلات النازية التابعة لقوات النظام في كييف ووثقها بنفسه خلال مرافقته مساعدات مقدمة إلى أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن بوكي قوله خلال مقابلة على (راديو شود): “شاهدت هناك العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الأوكرانيون وعندما عدت إلى فرنسا صدمت ببساطة مما يقوله الناس على شاشات التلفاز.. هناك فرق كبير بين ما يعرض على التلفاز وما رأيته بنفسي” مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الغربية لا تغطي فظائع الجيش الأوكراني من تعذيب وقتل للمدنيين.

كما أعرب بوكي عن صدمته من حقيقة أن المقاتلين من كتيبة (آزوف) يرتدون شارات على زيهم الرسمي مكررين شعارات النازيين الألمان لافتاً إلى أنه لا أحد في أوكرانيا يقلقه هذا الأمر ونحن نسلحهم بأسلحة أوروبية ثم يرتكبون جرائم حرب وهذا الشيء رأيته بنفسي.

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