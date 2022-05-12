طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية على مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات مطرية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية والشمالية والجزيرة وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 28 /14 المنطقة الجنوبية 27 / 12 المرتفعات الجبلية 18 / 7 المنطقة الوسطى 27 / 12 المنطقة الساحلية 26 / 15 المنطقة الشمالية 28 / 15 منطقة الجزيرة 27 / 15 المنطقة الشرقية 35 / 20 منطقة البادية 29 / 17

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