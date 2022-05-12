مباحثات سورية نمساوية لتعزيز التعاون العلمي المشترك

دمشق-سانا

بحث الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق اليوم مع القائم بأعمال سفارة النمسا بدمشق البروفيسور بيتر كرويس مجالات التعاون بين جامعة دمشق والجامعات النمساوية وبشكل خاص التعاون مع قسم اللغة الألمانية في الجامعة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية قيام الجانب النمساوي بتقديم المساعدة لقسم اللغة الألمانية بجامعة دمشق من خلال تدريب الكوادر التدريسية في القسم وتزويده بالكتب والمطبوعات الثقافية والاتفاق على تنظيم زيارات علمية لمحاضرين نمساويين والتركيز على الأدب النمساوي والعمل على تحديد موعد أولي لإقامة أسبوع ثقافي سوري ألماني في الجامعة بالتعاون مع الجانب النمساوي ليكون فرصة لتأهيل المعيدين وتدريب الكوادر التدريسية في قسم اللغة الألمانية ليمتد التعاون العلمي والثقافي ليشمل العديد من الجامعات النمساوية.

وقدم الدكتور الجبان خلال اللقاء لمحة موجزة عن جامعة دمشق بكلياتها واختصاصاتها العلمية وبرامجها الأكاديمية وأعداد طلابها مؤكداً سعي الجامعة لتطوير برامجها ومناهجها وافتتاح اختصاصات جديدة تواكب تطورات العلم الحديث.

كما أشار رئيس قسم اللغة الألمانية بجامعة دمشق الدكتور جهاد عبود إلى الحاجة لدعم القسم من قبل الجانب النمساوي من خلال التبادل الثقافي أو المساهمة في إلقاء المحاضرات أو منح فرص للمتفوقين لإكمال دراستهم في الجامعات النمساوية.

من جهته أبدى كرويس استعداد السفارة النمساوية لدعم احتياجات القسم من خلال تقديم مكتبة مزودة بالكتب اللغة الألمانية كهدية للقسم ودعوة الأساتذة لزيارة إحدى الجامعات النمساوية كنوع من تبادل الخبرات بين الجانبين.

هيلانه الهندي

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