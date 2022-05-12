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تخليداً لذكرى الشهداء.. الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يشاركان في احتفالية بالمتحف الوطني بدمشق

2022-05-11

دمشق-سانا

بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد شهد المتحف الوطني بدمشق مساء اليوم فعالية احتفالاً بالذكرى السادسة بعد المئة لعيد الشهداء.

الاحتفالية التي أقامتها وزارتا الدفاع والثقافة ضمت عدداً من عائلات الشهداء والمتفوقين من أبنائهم وممثلي الجيش والقوات المسلحة وحملة أوسمة الاستحقاق ومديري مكاتب الشهداء في المحافظات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأهل الثقافة والفن وأصحاب المبادرات الأهلية وممثلين عن الإعلام الخارجي.

حضر المناسبة كل من وزير الدفاع الذي ألقى كلمة الاحتفال ووزراء الثقافة ورئاسة الجمهورية والداخلية.

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