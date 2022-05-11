وقفات احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين مساء اليوم بوقفة احتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 استنكاراً لجريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا العلم الفلسطيني وصوراً ولافتات منددة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني.

ولاقت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بتغطية العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية إدانات واسعة ومطالبات بإجراء تحقيق دولي بهذه الجريمة.

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